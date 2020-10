Foto de Luciano Huck com Marcius Melhem viraliza: 'dedo podre'

Luciano Huck está nos trending topics do Twitter na manhã deste domingo (25). O motivo? Uma foto ao lado de Marcius Melhem. A imagem do apresentador ao lado do ex-diretor da Globo acusado de assédio viralizou entre os internautas.

"Uma dica: Nunca faça uma foto com o Luciano Huck, cedo ou tarde você cairá em desgraça", comentou um internauta. "Não me digam que o Luciano Huck também tem foto com o Marcius Melhem… AH NÃO! Olha... não dá.", escreveu outro.



Marcius Melhem foi acusado de assédio sexual e moral por várias mulheres com quem ele trabalhava, em dezembro de 2019, entre elas Dani Calabresa. Em agosto de 2020, ele foi desligado da Globo.

No sábado (24), o caso voltou à tona após a advogada Mayra Cotta dar detalhes do caso. São seis vítimas e seis testemunhas dos casos. Segundo algumas das vítimas, Marcius as forçava a se envolver com ele. Confira aqui mais detalhes.



Para quem não sabe, Luciano Huck tem um histórico de apagar fotos com amigos e figuras públicas que se envolvem em polêmicas. Ele já apareceu em fotos com Aécio Neves, Joesley Batista, com o senador bolsonarista Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro nas nádegas, entre outros. O mais recente foi Robinho. Na última semana, o nome de Huck também foi assunto por ter uma foto com o atacante acusado de estupro.