Flavia Pavanelli revela que perdeu 12 kg após críticas sobre peso

Flavia Pavanelli se afetou com as críticas que recebia pelo corpo nas redes sociais e, por devido à pressão, buscou emagrecer e acabou perdendo 12 kg em quatro anos.

"Foi uma fase bem difícil para mim. Afetou muito a minha autoestima”, disse”. Em resposta a um fã que comentou que as pessoas falavam muito sobre o peso da atriz na época, ela contou: “Eu era novinha e não tinha a maturidade que tenho hoje. As pessoas perguntavam se eu estava grávida e falavam 'o que está acontecendo com você?'. Mas, no final foi bom, eles me deram força e incentivo".



“Perdi mais de 12 kg. Mas isso por um período de 3 ou 4 anos", revelou ela, que compartilhou uma foto da época em que mais foi criticada: “Esse foi o meu auge de peso. Estava afetando a minha saúde", disse ela, que postou uma foto atual.

“Consegui emagrecer e manter o peso mudando os meus hábitos e a minha alimentação! Eu sempre fui refém de dieta restritiva e vivia no efeito sanfona. Depois que aprendi a viver com equilíbrio, minha vida mudou completamente!!! No início do emagrecimento, fiz uma dieta por 2 meses sem sair de nenhuma refeição, fui extremamente focada. Depois, fui emagrecendo com o tempo. Às vezes, sem intenção até!", disse.

Flavia também rebateu as críticas que recebe por conta das constantes intervenções estéticas que faz, como por exemplo o silicone nos seios e o procedimento “fox eyes”, que consiste em ‘levantar’ o olhar. : "Pode falar de procedimento estético, que estou parecendo o Ken humano... Mas não tira o nosso mérito, sabe? Mérito de quem trabalhou e correu atrás dos sonhos. É feio isso".