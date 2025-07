Filho de Manu Bahtidão recebe alta da UTI e médicos suspeitam de doença autoimune

O filho de Manu Bahtidão, Theo, de 9 anos, recebeu alta após ser internado na UTI com plaquetas muito baixas durante viagem à Praia do Forte, na Bahia. Emocionada, Manu celebrou o retorno do menino para casa com lágrimas nos olhos e agradeceu o apoio.

"Depois de 4 dias de susto Theozinho chegou, graças a Deus. Quem é mãe sabe como é, a gente fica desesperada", disse Manu. Ela contou que notou manchas roxas no corpo do filho, que dobraram no dia seguinte, levando à internação urgente.

A cantora explicou que os médicos suspeitam de púrpura, doença autoimune que destrói as plaquetas e provoca manchas na pele. O diagnóstico final ainda depende de novos exames, mas Theo já se recupera bem ao lado da família.