Filhas de Gugu visitam produtora fundada pelo pai após audiência sobre herança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As filhas gêmeas de Gugu Liberato, Marina e Sofia Liberato, visitaram nesta segunda (22) a GGP Produções, produtora que foi fundada pelo apresentador. A empresa tem sede em Alphaville, na Grande São Paulo.

carinho e que ele tanto gostava. Amei e pretendo voltar muitas vezes", publicou Marina no Stories do Instagram. Na imagem, ela aparece ao lado da irmã, Sofia.

A visita acontece no mesmo dia da audiência que discute a ação em que a mãe das gêmeas, Rose Miriam di Matteo, pede o reconhecimento da união estável com o apresentador.

As filhas são favoráveis à mãe. A ação as colocou em lado oposto ao do irmão mais velho, João Augusto. Ele e a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, não concordam com o processo movido por Rose.

Na audiência desta segunda, João Augusto não deu declarações e se manteve em silêncio no tribunal.

Em disputa, está a herança bilionária de Gugu. Se a Justiça reconhecer a união estável do apresentador e de Rose, ela passa a ter direito ao espólio.

A audiência aconteceu na 9ª Vara de Família e Sucessões do foro central de São Paulo.

Rose, Sofia e Marina são defendidas pelo advogado Nelson Wilians. Já Aparecida e João Liberato são representados por Dilermando Cigagna.

As gêmeas, que moram nos Estados Unidos, chegaram ao Brasil na semana passada especialmente para participar das audiências.

Nesta fase do processo, o juiz vai ouvir as partes interessadas e as testemunhas. Toda a ação e o inventário correm sob segredo de Justiça. As audiências seguirão na terça (23) e na quarta (24).

Hoje, Rose Miriam não tem direito a nada da herança, já que não foi casada oficialmente com Gugu nem foi incluída no testamento assinado por ele em 2011. O apresentador morreu em 2019 após um acidente doméstico na casa da família, em Orlando (EUA).

No documento, Gugu distribui a parte disponível de seus bens, ou seja, a metade de tudo -os outros 50% são transmitidos obrigatoriamente aos três filhos, João, Sofia e Marina.

Da segunda metade, ele deixou 75% para os três filhos e 25% para cinco sobrinhos. Se a união estável for reconhecida, Rose passa a ser herdeira, e terá direito a 50% dessa metade da herança.