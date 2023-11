Filha única de Dercy Gonçalves, Decimar morre aos 88 anos

“O meu mundo ficou mais triste e vazio, mas o céu está em festa! Hoje me despedi de uma das paixões da minha vida. Ela foi uma avó extraordinária, meio pai, meio mãe, minha gostosa (como eu a chamava), minha amigona, companheiraça, parceirona, sempre ao meu lado, jogando no meu time e torcendo muito. Ela era sinônimo de alegria, amor, bondade, generosidade, amizade, e muito mais! Te amo para todo sempre, vozinha”, escreveu Melissa.

