Filha de Dudu Nobre e Bombom é internada após colocar piercing e contrair bactéria

Thalita Nobre, filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, precisou ser internada ao contrair uma bactéria após ter colocado um piercing na orelha.

A influencer explicou o sumiço nas redes sociais e se desculpou por não ter conseguido cumprir compromissos profissionais.

“No dia 6 de junho, realizei três perfurações na orelha, com o passar dos dias ela começou a inchar bastante, fui diversas vezes na emergência do hospital. Da última vez, resolveram me internar para drenagens e receber medicamentos intravenosos devido à rejeição do piercing e a uma bactéria presente na minha orelha", contou ela, que está melhor”, afirmou.

"Estou recebendo cuidados de profissionais incríveis e muito cuidadosos. Estou aqui para alertar todos vocês dos perigos que esses processos estéticos têm. Assim como pode dar muito certo, pode dar muito errado também. Eu estou bem e sem dor e me cuidando. Então, tomem muito cuidado com qualquer tipo de perfuração ou tatuagem. Vou sair dessa com sempre sai de muitas situações difíceis da vida com muito glamour", completou.

"Fiz o procedimento em um lugar seguro e com uma profissional boa, mas às vezes não dá certo. Só isso. No meu caso não deu certo e estou postando isso aqui como um alerta para vocês. Convivendo aqui com enfermeiros e médicos, descobri que isso acontece muitas vezes", alertou a jovem.