Filha de apresentadora morre aos 18 anos por complicações da covid-19

A filha da apresentadora Marcia Boscardin morreu aos 18 anos após complicações da covid-19 na madrugada deste domingo (9). Valentina estava internada e não resistiu ao sofrer uma trombose no dia anterior. "É com muita dor que me despeço do amor da minha vida. Adeus, Valentina Boscardin Mendes. Que Deus te receba de braços abertos. Estou sem chão. Minha filha, vou te amar eternamente. Um anjo sobe ao céu", postou Marcia, que também escreveu na legenda da publicação: "Sem palavras", escreveu Marcia ao comunicar o falecimento da filha. A jovem era modelo e contratada da Ford Models Brasil.

