Felipe Simas será Cravinhos em série sobre Richtofen com Marina Ruy Barbosa

As gravações de "Tremembé", da Prime Video, devem iniciar neste ano, com lançamento previsto para 2025.

Marina interpretará Suzane von Richthofen na série que mostrará o cotidiano no presídio que recebe alguns dos criminosos mais conhecidos do Brasil. Suzane namorava Daniel Cravinhos, que junto com ela e seu irmão, Cristian, planejaram o assassinato dos pais de Suzane em 2002. Ainda não se sabe qual dos irmãos Felipe irá interpretar.

