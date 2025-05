Tom Brady se arrepende de expor divórcio de Gisele Bündchen: 'conversa dolorosa'

Em entrevista ao podcast Impaulsive, Tom Brady demonstrou arrependimento por expor o divórcio com Gisele Bündchen durante o especial The Roast (Netflix). O ex-jogador afirmou que o episódio teve um impacto negativo em seus filhos, Benjamin e Vivian, e que eles tiveram uma conversa muito difícil após o ocorrido.

"Foi difícil para os meus filhos, com certeza", disse. "Você não sabe exatamente o que esperar. Eu adoro rir de mim mesmo, parecia que eu estava no vestiário, e quanto mais as pessoas me criticavam, mais eu me divertia. Mas para eles foi outra história."

"Há algumas coisas que você, como pai, estraga e só percebe depois. Não somos perfeitos. Não existe manual para isso, e você precisa estar sempre se avaliando", continuou.

Brady descreveu a conversa com os filhos como dolorosa: "Senti como se uma estaca tivesse atravessado o meu coração. Eles são protetores —com a mãe, o pai, com todos. E me perguntaram: 'Qual foi o sentido disso? Por que você fez isso?'"

"Mesmo tendo gostado muito da apresentação, foi uma loucura. Nunca vou esquecer aquela conversa", completou.