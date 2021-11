Felipe Neto ultrapassa Whindersson e se torna o maior youtuber do Brasil

E ressaltou: "Eu torço para que chame a atenção e eles decidam assistir a alguns vídeos para entender o motivo de tantos inscritos. Assim, os haters descobrirão que meu conteúdo no YouTube não tem nada a ver com política e serve para todo mundo. Quem sabe, assim, diminua a quantidade de mentiras postadas nas redes”.

"Ser o primeiro nunca foi o objetivo e nunca será. Vou sempre continuar com os pés no chão e criando conteúdo que me faz feliz", diz Felipe: "Eu amo produzir conteúdo no Youtube pra família. Todo o resto é consequência. Claro que recordes e rankings fazem bem ao ego, mas o que não posso é deixar que esses números mudem o que eu sou”, disse em entrevista ao jornal Extra.

Felipe Neto ultrapassou Whindersson Nunes e se tornou o número 1 do YouTube do Brasil. Ele alcançou 43,2 milhões de inscritos na plataforma.

