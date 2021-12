Felipe Neto teria traído namorada com amiga do casal, diz colunista

A separação de Felipe Neto da namorada, Bruna Gomes, se tornou um bafafá na internet após a jovem revelar que o youtuber terminou tudo por telefone na noite do Natal, dia 25. Mas o motivo do término pode ser ainda mais tenso. Segundo o colunista Erlan Bastos, do site Em Off, pessoas próximas ao casal afirmam que Felipe teria traído a namorada com a amiga pessoal do casal, a youtuber Franciny Ehlke, ex-affair de Luan Santana. De acordo com a publicação, o caso teria acontecido há alguns meses. Bruna descobriu apenas recentemente e tentou ainda manter a relação, mas o romance acabou esfriando. Insatisfeito, Felipe teria decidido colocar um ponto final ao relacionamento. Bruna, que era amiga próxima de Franciny - com quem chegou a viajar para o Egito - não segue mais a youtuber no Instagram, e também não segue mais o ex, Felipe Neto. Vale lembrar que em fevereiro, Felipe fez uma declaração e tanto no aniversário da namorada.“A Bruna é a pessoa mais especial que conheci na vida. Ninguém, nem de longe, é preenchido por tanto amor, entrega e carinho quanto ela. A Bruna é capaz de iluminar qualquer ambiente, até quando ela própria está se sentindo sem luz”. “Eu torço, do fundo do coração, para que vocês encontrem alguém especial como a Bruna ao longo de suas vidas“, afirmou.

