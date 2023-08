Faustão foi prioridade em transplante por gravidade do caso, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde tornou público neste domingo (27), um comunicado abordando os avanços na área de transplantes cardíacos no país. Entre os dias 19 e 26 de agosto, um total de 11 procedimentos de transplante de coração foram realizados, com destaque para a cirurgia do renomado apresentador Faustão, que ocorreu no Hospital Albert Einstein.

Dos 11 transplantes, sete deles tiveram lugar no estado de São Paulo. O comunicado também enfatizou que a celeridade excepcional no caso do transplante de Faustão foi motivada pela gravidade do seu estado de saúde.

Confira a nota na íntegra:

"O Ministério da Saúde informa que, na última semana, entre 19 e 26 de agosto, foram realizados 11 transplantes de coração no país, sendo sete no estado de São Paulo, unidade da federação com maior volume de transplantes. Neste domingo (27), mais um paciente na capital paulista foi contemplado com um transplante cardíaco, neste caso, também priorizado na fila de espera em razão de seu estado muito grave de saúde - o apresentador Fausto Silva. Ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros sete transplantados.

No primeiro semestre de 2023 foram realizados 206 transplantes de coração no Brasil, o que representa aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado."