Fãs veem indireta de Tom Brady após gravidez de Gisele Bündchen

Fãs enxergaram uma possível indireta de Tom Brady após o anúncio de gravidez de Gisele Bündchen com o novo namorado, o brasileiro Joaquim Valente.

Nas redes sociais, o atleta americano postou uma foto de um pôr-do-sol, com a música Landslide, do Fleetwood Mac., que fala sobre o desmoronamento de uma relação, o amor e filhos.

A coincidência chamou atenção dos seguidores, que acreditam que o ex-jogador esteja com o coração partido e refletindo sobre o que é o amor, após a nova gestação da ex-mulher.

Confira a letra traduzida da música:

Levei meu amor e o derrubei

Escalei uma montanha e dei uma volta

Vi meu reflexo no gelo que cobre as colinas

Até que o deslizamento me derrubou

Oh, espelho no céu, o que é amor?

A criança no meu coração pode se elevar?

Posso navegar pelas inconstantes marés dos oceanos?

Posso cuidar das estações da minha vida?

Tenho temido mudar

Porque construí minha vida ao seu redor

Mas o tempo nos deixa mais corajosos

Até crianças envelhecem

E estou envelhecendo também

Pego meu amor e o derrubo

Subo uma montanha e dou a volta

Se você vir meu reflexo no gelo das colinas

O deslizamento te derrubará?

Se você vir meu reflexo no gelo das colinas

O deslizamento te derrubará?