Fãs resgatam encontro de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira 9 anos antes de namoro

Nove anos depois, Paolla e Diogo se “reencontraram” de forma diferente. Eles assumiram o namoro em julho. O cantor Mumuzinho revelou que foi ele quem fez a “ponte” entre os dois. O cantor disse que foi ele quem fez um FaceTime (chamada por vídeo) com Diogo e Paolla. “E olha no que deu”, se gabou Mumuzinho da sua ação de cupido. "Eu falei, Diogo, atende o telefone, tenho uma bênção pra tua vida. Aí ele foi, atendeu, coloquei os dois pra conversar e então eu saí", detalhou o cantor.

Na época, Paolla namorava o ator Joaquim Lopes. O relacionamento só chegou ao fim em 2015. Já Diogo era casado com Milena Nogueira, com quem tem três filhos. O casamento acabou em 2018.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira começaram a namorar em 2021, mas nove anos antes, os artistas já haviam se encontrado lado a lado no palco do “Domingão do Faustão”, em 2012.Os dois integraram o júri da “Dança dos Famosos”. Nas imagens resgatadas por internautas, é possível ver Diogo Nogueira atento às falas da atriz.

