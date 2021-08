Paolla Oliveira posa em 1º ensaio sem Photoshop e fala sobre liberdade de assumir as curvas

Ela também conversou sobre o seu romance com Diogo Nogueira, que anda repercutindo muito, embora não fosse sua vontade inicial expor o relacionamento, e falou, ainda, sobre plano de ter filhos. “Fiz congelamento de óvulos há cerca de dois anos, porque não há como brigar com a ciência nem com a natureza humana. Foi pra eu ter a opção e não sofrer imposições. E continuo aqui, plena. Ainda é cedo pra eu pensar em filhos, imagina… Sim, o Diogo é um bom pai, tem um menino de 15 anos. Gostar da família, fora aquela luz toda [que ele tem], realmente é uma coisa boa”, elogia.

À publicação, a atriz de 39 anos falou sobre a liberdade de assumir o corpo real: “É libertador poder ser eu mesma". “[...] A beleza é um lugar de segurança. Já tive problemas com minhas coxas, inclusive, perdi trabalho por elas serem grossas. Hoje, entendo que tudo bem não me enquadrar em um biotipo específico”.

