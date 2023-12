Farofa da Gkay: vídeo de pegação de Beca Barreto viraliza e namorada do rapaz descobre traição

Nesta terça-feira (5) viralizou um vídeo da tiktoker Beca Barreto na maior pegação com um rapaz na Farofa da Gkay, e a cena chamou atenção pelo fato do garoto sair rapidamente e sem muita cerimônia, após o beijo.

Pois bem. Agora, foi revelado que o tal rapaz, chamado Lucas Huback, era comprometido. A jovem Nicole Machado usou as redes sociais para revelar que passou 11 meses namorando o garoto, e que os dois terminaram mas desde setembro decidiram reatar e estavam "ficando sério", tentando se acertar e tinham combinado de não ficar com mais ninguém.

Nicole acrescentou que os dois estavam ficando juntos "em off" e não expor logo de cara que estavam tentando reatar. "Sim, a gente tava junto, e o que aconteceu ontem foi, sim, que ele me traiu. Eu soube por páginas de fofoca, liguei pra ele porque queria ouvir da boca dele, ele me confirmou e foi isso.", acrescentou. "Sobre a Beca, eu tava com ele e não com ela. Quem me devia satisfação é ele e não ela. Não sei se ela sabia que ele tava comprometido, só sabia quem estava lá", disse a jovem.

Nicole finalizou afirmando que quando ele foi convidado para a Farofa da Gkay, ela o incentivou a ir por ser uma oportunidade para ele, mas pediu que ele apenas a respeitasse por lá.

"Errei, fui moleque" ---- Lucas postou um vídeo admitindo a traição e pedindo que internautas não ataquem Nicole.