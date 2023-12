Fantástico expõe empresa de jogos de aposta Blaze neste domingo

Neste sábado, inclusive na véspera da reportagem ir ao ar no Fantástico, Viih Tube comunicou os seguidores que cancelou o contrato com a Blaze após receber inúmeros feedbacks negativos dos fãs, além de precisar prestar depoimento à polícia por ter tido o nome associado à empresa investigada.

O Fantástico revelou em uma chamada veiculada hoje (16) na TV Globo que irá expor a empresa de jogos de aposta Blaze, no programa deste domingo (17). O assunto rapidamente entrou para os mais comentados do Twitter.

