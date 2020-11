Famosos lamentam morte de Tom Veiga, o Louro José

A notícia da morte de Tom Veiga neste domingo (1) chocou o Brasil inteiro. Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte do intérprete de Louro José, do 'Mais Você'.

O ator estava na atração ao lado de Ana Maria Braga por 20 anos. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

"Eu não acredito que 2020 levou o Tom Veiga, famosa voz do Louro José. Deus conforte o coração dos familiares e amigos", escreveu o cantor Mumuzinho no Twitter.

"Morre Tom Veiga, o Louro José da Ana Maria Braga. Ele conseguiu dar uma personalidade inconfundível ao papagaio de brinquedo, que animou as manhãs da Tv. Um personagem do Brasil. Surpreso e triste", disse Britto Jr.

"Que tristeza... Muita força pra família. O Louro José foi uma das maiores criações da história da TV brasileira. Vá em paz, Tom Veiga", escreveu o youtuber Felipe Neto.

Deus conforte o coração da família de Tom Veiga, interprete do Louro Jose. pic.twitter.com/i5vOVooMx3 — #NovoNormal ouça agora (@dennisdj) November 1, 2020

O intérprete do Louro José #Acaba2020 — Mc Rebecca #APretaÉBraba (@mcrebecca) November 1, 2020