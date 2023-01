Ex-vocalista do LS Jack, Marcus Menna fez hit 'Carla' para cantora famosa

A música era diferente quando foi apresentada por Menna. Era outra frase no refrão, e ele sabiamente conseguiu achar essa palavra -Carla-, encaixando o nome que da mulher do Marcus na época", contou Vitinho sobre a história da composição.

Bicudo gostou da música e disse ser para o LS Jack. "Menna nos mostrou quando finalizou. O Zé Henrique, como um grande produtor, fez uma alteração capital. Era outra frase no refrão, e ele sabiamente conseguiu achar essa palavra -Carla-, encaixando o nome que da mulher do Marcus na época", disse Vitinho.

A música foi feita para a cantora Luiza Possi. A história foi confirmada por Vitinho e Bicudo, membros do LS Jack desde a fundação há 25 anos, e pela equipe de Menna, ambos em conversas exclusivas com Splash, do Uol.

