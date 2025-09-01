Ex-piloto de F1 Tarso Marques é preso em SP com Lamborghini de R$ 1,3 milhão em dívidas





O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, 49, foi preso em flagrante na madrugada de domingo (31), em São Paulo, suspeito de receptação. Ele dirigia uma Lamborghini sem placas, que possuía registro de apropriação indébita desde 2023 e acumulava R$ 1,3 milhão em dívidas de IPVA, além de multas municipais.

Segundo a Polícia Militar, o veículo chamou atenção durante patrulhamento por circular sem identificação. Na abordagem, Tarso afirmou que se tratava de um carro de exposição e que pertencia a um cliente, mas os policiais constataram que o automóvel tinha bloqueios administrativos e criminais.

O ex-piloto foi levado ao 14º Distrito Policial. As duas mulheres que estavam no carro foram liberadas após checagem de documentos. Na audiência de custódia, a Justiça determinou fiança de R$ 22 mil, paga por Tarso, que responderá em liberdade provisória.

Nas redes sociais, ele minimizou o episódio e disse que apenas conduzia o carro até o pátio da polícia.

Tarso Marques disputou 24 corridas pela equipe Minardi na Fórmula 1 e é filho do também ex-piloto Paulo de Tarso.