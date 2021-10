Ex Ken Humano, Jessica Alves comemora após ganhar 1 milhão de dólares no Only Fans

“A plataforma OnlyFans é uma forma de me conectar com fãs e admiradores. Gosto de ser desejada e desejada como mulher, porque nunca tive isso na minha vida antes.”, contou.

Atualmente, Jessica está em São Paulo. Nascida no Brasil, ela ficou famosa na Inglaterra ainda como Ken Humano, e neste ano fez a cirurgia de redesignação sexual. "Já se passaram oito meses desde a minha cirurgia de mudança de sexo e dia a dia estou explorando minha feminilidade. Ser mulher é lindo e me sinto incrível", declarou.

"Eu ganhei meu primeiro milhão no meu OnlyFans e para comemorar com meus fãs eu fiz um novo ensaio fotográfico", afirmou ela em entrevista ao jornal britânico "Daily Mail".

Conhecida como Ken Humano no Reino Unido, Jessica Alves já fez o seu primeiro milhão no Only Fans, plataforma de conteúdo erótico pago. Um detalhe importante é que o milhão é de dólares. Ou seja, no câmbio atual, equivale a R$5.370.000 milhões.

