Ex-BBB Maria insinua que Luísa Sonza usou término como marketing para abafar caso de racismo

POLÊMICA: A ex-BBB Maria analisou a carreira da Luísa Sonza e soltou o verbo. Ela sugere uma estratégia de marketing para limpar a imagem da cantora, acusada de rac1smO em 2022, e que o relacionamento com Chico poderia ser fachada.



Maria ironiza, dando parabéns a equipe de… pic.twitter.com/qMYEEGHGAX — Central Reality (@centralreality) September 21, 2023

A ex-BBB Maria deu uma opinião bem polêmica em torno de Luísa Sonza e a traição de Chico Moedas. Ao contrário de outras mulheres em apoio à Luísa, a também cantora insinuou que ela usou o término como 'marketing' para abafar o caso de racismo.

“Assunto do dia: é chifre ou marketing?”, iniciou Maria que primeiro fez uma análise da carreira e da imagem de Sonza. A ex-BBB também citou que no dia da revelação da traição, no programa de Ana Maria Braga, a advogada que acusou a cantora de racismo em 2018 informou que o processo foi encerrado devido a um acordo de indenização.

A ex-BBB ironizou o fato da cantora nunca ter feito uma 'carta aberta' sobre o assunto envolvendo o racismo. "Não consigo ter a lembrança dessa carta aberta da Luisa sobre racismo no Mais Você ou em outro programa de TV, não vi a Luisa numa causa social, a única causa foi ela ter amigos pretos", disse em um vídeo publicado no Instagram.

"Queria dar parabéns à equipe de marketing e gestão de crise que eu acho sensacional o quanto eles não dão ponto sem nó e como o dinheiro move as coisas... Pra ela estar no lugar onde ela está não foi só esforço, talento, Deus... precisamos colocar os méritos muito nessas coisas também. Pensa no que vocês estão consumindo, no que acreditam, qual trabalho que vocês abraçam porque às vezes o mercado fica muito monopolizado nas mãos de pessoas bem especificas e vemos os artistas cada vez mais tendo que se matar pra fazer um trabalho, apresentar alguma coisa e no final não serem reconhecidos por isso", completou.