Luísa Sonza rebate críticas sobre exposição de traição: 'parem de tratar homem como menino'

A cantora afirmou que o ex já era famoso antes de namorá-la e fez tudo de comum acordo. Não queria exposição nenhuma? Primeiro que ele já era uma pessoa pública antes de mim, segundo que SEMPRE quis e concordou com tudo, a gente tava vivendo algo combinado a dois, juntos", escreveu Luísa "Ele é um homem de quase 30 anos e tem toda a liberdade de fazer o que QUISER. Parem de tratar homem como menino", finalizou.

Luísa Sonza rebateu críticas de internautas sobre a exposição da traição do ex-namorado, Chico Moedas. A cantora de 27 anos leu uma carta aberta sobre a situação no programa "Mais Você", de Ana Maria Braga.

