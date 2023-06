Ex-apresentadora de jornal da Globo morre em acidente de carro

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motorista tentou fazer uma ultrapassagem, bateu em outro carro e invadiu a pista contrária sendo atingida pelo caminhão. Não foi informado qual das amigas dirigia o carro no momento do acidente.

As amigas estavam a caminho de um encontro de motoclubes feminino. O condutor do caminhão e quatro pessoas que estavam no segundo veículo não se feriram.

Além de Leilane, outras duas amigas Hosana Andrade e Luana também morreram no acidente. Imagens mostram o veículo em que as três estavam completamente destruído.

