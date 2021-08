Estado de saúde de Tarcísio Meira e Glória Menezes, internados com Covid, é atualizado

A assessoria de imprensa de Tarcísio Meira e Glória Menezes divulgou neste domingo (8) notícias do casal que está internado no Hospital Albert Einstein, com Covid-19.

Segundo o comunicado, o ator, que está na UTI, segue intubado, mas os médicos estão esperançosos. Já Glória Menezes está perto de receber uma alta.

"Sobre Tarcísio, os médicos estão muito esperançosos. Ele continua entubado para um melhor conforto no tratamento. Glória está evoluindo muito bem. Segundo os médicos, já estar perto de receber alta", diz a nota.

Casados desde 1962, os atores hoje têm 85 e 86 anos. A nora do casal, Mocita Fagundes, mulher de Tarcísio Filho, afirmou que o casal foi infectado devido a um “descuido”. Ambos foram vacinados ainda em março deste ano.

É importante manter o uso de máscaras e distanciamento social mesmo após a vacinação contra a Covid-19. Embora não exista eficácia de 100% em nenhuma vacina, o imunizante ajuda a diminuir consideravelmente as chances de casos graves e mortes pela doença. Com as novas variantes, agora a Delta e Lambda, o reforço da vacinação e medidas como uso de máscaras e distanciamento são extremamente necessários para evitar uma nova onda.