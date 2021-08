Nora de Tarcísio Meira e Glória Menezes desabafa: ‘contaminados em um descuido'

"Não vou ficar me alongando e nem dando boletins médicos. Vou ficar quietinha ao lado do Tarcísio [Filho], que graças a Deus, testou negativo para Covid. Carinho e oração sempre fazem um bem danado".

"Saiu na imprensa que o casal Glória e Tarcisão estão internados com Covid-19. Infelizmente não é fake news, é verdade! [Eles] Estavam isolados e, em um descuido, foram contaminados. Essa doença é traiçoeira, mas estamos muito fortalecidos, cheios de amor e com muita esperança em tê-los em casa daqui a pouquinho", escreveu ela.

A esposa de Tarcísio Filho, Mocita Fagundes, fez um desabafo nas redes sociais após a internação dos sogros Tarcísio Meira e Glória Menezes, devido à Covid-19. Tarcísio foi intubado e Glória está internada em leito particular, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

