Emily Garcia presenteia segurança com carro de R$ 260 mil: 'estou tremendo'

O segurança contou, ainda, que levou suas filhas à escola no carrao novo e as crianças se emocionaram.

“Gente, primeiramente, eu estou muito nervoso, tremendo bastante. Quero agradecer a Deus, e Emily, muito obrigado, não dá para segurar, não. Eu sei que peço a Deus todos os dias para, cada dia, você crescer. Sempre vou estar cuidando de você com amor, carinho e respeito. Você é maravilhosa. Olha o presente que ela me deu, gente”, agradeceu o segurança.

Segundo ela, o veículo foi uma forma de agradecê-lo por sua lealdade e respeito com ela e com o filho Miguel. O funcionário trabalha com Emily há 4 anos.

A influenciadora mostrou no Instagram que o funcionário ficou emocionado ao receber o Jeep Compass zero km.

Emily Garcia presenteou o seu segurança particular, apelidado de 'Shrek', com um carro de nada menos que R$ 260 mil.

