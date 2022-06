Em Parintins, Nicole Bahls se intriga com frango em banda e diverte internautas

E a Nicole Bahls que ofereceu red bull para as crianças ribeirinhas do Amazonas pic.twitter.com/YsBxa0HZkK

Enquanto espera pela segunda noite do espetáculo, a apresentadora e modelo fez diversos passeios e interagiu com moradores. Um dos momentos que mais divertiu os seguidores foi quando Nicole chegou a uma mercearia e mostrou que não sabia o que era um "frango em banda".

Nicole Bahls divertiu os seguidores que acompanham seus Stories no Instagram neste sábado (25), ao mostrar detalhes da sua viagem a Parintins, no Amazonas, onde acontece o Festival Folclórico de 2022.

