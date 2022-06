Em áudio vazado, Ricardo Tozzi diz ser ele o médium que recebeu carta psicografada de Paulo Gustavo

O ator Ricardo Tozzi teve áudios divulgados pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off, revelando ser ele o médium que recebeu a carta psicografada de Paulo Gustavo enquanto o ator ainda estava em coma na UTI, antes de falecer vítima da Covid-19.

Para quem não lembra, Paulo Gustavo ainda estava em coma quando o colunista Leo Dias revelou que a família recebeu uma carta psicografada por um médium. Mas a identidade desse médium foi preservada na ocasião.

Nos áudios vazados hoje (23), Tozzi - que nunca falou sobre a mediunidade publicamente - afirma que entregou a tal carta para dona Déa Lúcia, mãe do humorista, e que encontrou no céu outros entes queridos do artista:

"Não posso falar, imagina se isso cai na boca do povo. Se eu tiver que um dia mostrar esse lado, eu vou ter que, em detrimento disso, cancelar o outro (de ator), porque não dá. Eu passei um sufoco aqui, porque mandei uma carta para a mãe do Paulo Gustavo, enquanto ele estava em coma na UTI. Mandei uma carta porque achei a bisavó dele, achei a família dele inteira no céu. Fiz um reboliço aqui, eu e meu guru”.

“Mandei pra mãe do Paulo Gustavo uma carta enorme com um monte de informação sobre o que estava acontecendo, quem estava ajudando ele, a avó, bisavó, nome, telefone … Para convencer as pessoas que são incrédulas, manda até o número do telefone que tinha. É uma loucura!”, explicou ele, contando como foi para algumas pessoas que são incrédulas acreditarem no que ele estava falando.

Os áudios teriam sido enviados por Tozzi a um amigo, e vazados agora pela colunista Fábia Oliveira.

Na conversa, Tozzi afirma que passou a carta somente para a mãe do ator e que ficou em pânico quando a tal notícia vazou, temendo que seu nome fosse associado a ela e ele fosse acusado pelo público de ser mais um "charlatão".

“Não sei quem vazou essa merd*, porque eu falei só pra ela. E eu entrei em pânico e falei: ‘pronto, agora é uma vírgula pra descobrirem que fui eu quem mandei’. Eu liguei pra ela e passei tudo pra ela. Se ela contou pra alguém, ela deve ter contado que fui eu, e essa notícia vazou. Falei: ‘ferrou, imagina o que está acontecendo no Brasil, a comoção do país inteiro é isso e vão me acusar de ser charlatão e isso e aquilo… Fiquei em pânico, mas graças a Deus nunca vazou”, disse.

No entanto, segundo Fábia Oliveira, um amigo da família de Paulo Gustavo afirmou à colunista que a história aconteceu de outra forma:

“Eu fiquei sabendo disso, na época. Esse médium (guru do Ricardo Tozzi) chama Cris. Várias pessoas ligadas ao Paulo Gustavo comentaram sobre ele durante a internação. Que ele tinha recados para a família, que o Paulo Gustavo estava com a bisavó, etc. Não foi uma carta, foi um recado que o Ricardo Tozzi passou para a Juju (Ju Amaral – irmã do Paulo Gustavo), sobre ele estar com a bisavó, passou endereço e essas coisas. Isso aconteceu durante a intubação do Paulo. Mas não passou disso”, afirmou.

O que diz o Ricardo Tozzi

Questionado sobre o assunto, Ricardo Tozzi primeiramente negou os áudios, mas em seguida após a versão do amigo da família, o ator trouxe outra versão: “Isso foi tirado de uma conversa sobre um personagem, que envolvia um exercício de improvisação. E o interlocutor com sotaque português era um produtor de elenco”