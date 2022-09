Ellen Jabour ainda não pediu desculpas após treta no Rock in Rio, diz Pequena Lô

A influencer Pequena Lô revelou que a apresentadora Ellen Jabour ainda não pediu desculpas após a treta entre as duas no Rock in Rio. Ela acusou Jabour de capacitismo.

"Eu me posicionei, ela também, mas não houve um pedido de desculpas, não. Se ela quiser me encontrar ou se nós estivermos em um evento e ela quiser falar comigo, vamos conversar e será tranquilo ", disse a influencer ao ser questionada, neste domingo (11).

As duas se desentenderam depois que Lô, que precisa se locomover por meio de uma motinho elétrica, tentou conseguir um espaço em frente à grade de um espaço vip, mas teria sido desprezada por Ellen, que estaria mais preocupada em ficar no local com suas amigas do que abrir um espaço para ela.