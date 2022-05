É namoro? Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen se beijam em vídeo de aniversário da atriz

Juma e Jove se confundem na vida real. Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen apareceram no maior clima de casal na comemoração do aniversário de 24 anos da atriz, em um vídeo postado no sábado no Instagram.

O Jesuita e a Alanis comemorando o aniversário dela #Pantanal pic.twitter.com/1x9Pj9ICAl — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 21, 2022

No vídeo feito nos bastidores da novela Pantanal, no Mato Grosso do Sul, Jesuíta entrega o bolo para a atriz e dá um beijo na cabeça dela. Em seguida, Alanis olha para Jesuíta fazendo um biquinho esperando por um beijo na boca, que é prontamente dado pelo ator.

Vale lembrar que quando circularam rumores de que os dois estariam vivendo um romance na vida real, Jesuíta negou. Mas a intimidade e o carinho dos dois claramente já ultrapassaram as cenas.