Jesuíta Barbosa comenta boato de romance com Alanis Guillen, de Pantanal

Par romântico em Pantanal, Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen foram alvos de rumores de que estariam vivendo romance na vida real, mas o boato foi desmentido pelo ator que interpreta Jove.

"As pessoas confundem. Espero que isso dê um gás na novela e as pessoas assistam.", disse ele ao aparecer no camarote do desfile das escolas no Carnaval do Rio de Janeiro, na Sapucaí.



No boato em questão, circulava a foto dos dois (publicada no início da matéria) em clima de sintonia e intimidade, e uma frase dita por Jesuíta, que é bissexual, de que estaria vivendo uma “fase bem hétero”. Essa declaração foi feita pelo ator em 2021, mas nada tinha a ver com a sua relação com a atriz.

Sobre as críticas que recebeu pela trama, ele afirma: "A gente está feliz com o sucesso da novela, as pessoas estão assistindo. É uma obra que é uma saga, precisamos de um tempo para entender o que acontece. Estou defendendo o meu (risos). Eu gosto de crítica ruim também."