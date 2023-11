Duda Reis se casa com cabeleireiro Du Nunes em São Paulo; fotos

Du Nunes é sócio de um salão de beleza em São Paulo. Em novembro do ano passado, ele revelou como conheceu a atriz: “Há uns 3 anos, eu tinha visto ela no aeroporto e falei nossa que menina linda, vou namorar essa menina um dia. Ai tive a oportunidade de fazer o cabelo dela, a gente saiu pra jantar, fomos em um show e foi acontecendo”, contou.

Para a cerimônia ao ar livre, Duda escolheu um vestidinho branco acima do joelho e tomara-que-caia, e entrou ao som de Never Enough, da trilha sonora do filme O Rei do Show.

Duda Reis se casou com o cabeleireiro e empresário Du Nunes, de 32 anos, nesta segunda-feira (27) em uma cerimônia intimista em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

