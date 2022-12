Do hospital, Anitta explica motivo de nova internação

Anitta fez uma live do hospital onde precisou ser internada novamente em menos de uma semana e explicou o motivo da internação na terça-feira (6).

Em consideração aos fãs, a cantora resolver contar sobre como anda seu estado de saúde sem revelar o diagnóstico. Ela disse que há 3 meses estava se preparando para subir no monte Everest na intenção de gravar um documentário.

No entanto, um dia antes do aventura ela passou por um procedimento com ozonioterapia, que é uma forma de medicina alternativa que alega aumentar a quantidade de oxigênio no corpo introduzindo ozônio.

“Quando fui fazer a médica de lá disse que eu estava uma questão muito séria. Eu não vou falar nomes aqui”, disse. "Eu me via saudável, achava que estava ‘de boas’. Não dei tanto ouvido a médica. Aí eu fui, depois que fiz 4 horas de caminhada eu já tava assim, uma coisas sem palavras".

"Voltei fiz um check up, muito difícil um diagnóstico. Tava com um nódulo no meu pulmão, muitas coisas acontecendo no meu pâncreas, estômago, muitas coisas.. (...) Eu não tava conseguindo subir as escadas da minha casa", relembrou.

"A gente teve que fazer um exame no dia primeiro para saber como tava - não vou falar o nome - e quando esse exame veio negativo. Eu fiquei tão feliz que não era o que achavam que era. Aí fui trabalhar e fui irresponsável da minha parte. Comecei a me sentir muito mal (...) O que aconteceu foi que eu comecei a me sentir um pouco mal. Assimilaram ao iniciozinho, de como eu estava lá no Himalaia", disse em um dos trechos da live.

Farofa da Gkay

A cantora cancelou o show que faria hoje na Farofa da Gkay e rebateu os rumores de que estava dando desculpas e até inventando um atestado médico para não se apresentar.

“Eu vou falar pela primeira e última vez sobre tudo o que tem rolado comigo nos últimos três meses, mas eu não vou voltar nesse assunto, porque é um assunto que eu não queria falar. Mas eu sou uma pessoa pública e me senti muito invadida e desrespeitada das pessoas cogitarem que eu podia inventar um atestado, brincar com saúde pra não ir num compromisso”, esclareceu.