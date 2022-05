Divulgada causa da morte de Kailia Posey, de ‘Pequenas Misses’

Kailia virou meme após fazer sucesso no reality e continuou participando de concursos de beleza nos EUA mesmo após o fim do programa em 2013.

"Embora ela fosse uma adolescente talentosa com um futuro brilhante pela frente, infelizmente em um momento impetuoso, ela tomou a decisão precipitada de acabar com sua vida terrena", disse a família ao TMZ.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.