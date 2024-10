Dança das cadeiras para aposentadoria de Bonner do JN envolve até Ticiane Pinheiro

A Globo está se preparando para a saída de William Bonner do Jornal Nacional, marcada para o fim de 2026, após 30 anos à frente do telejornal. Segundo o Notícias da TV, a emissora planeja que Bonner permaneça até o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O âncora e editor-chefe é considerado essencial para conduzir as sabatinas com os candidatos.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Léo Dias, César Tralli teria sido o escolhido para suceder Bonner na bancada, o que demandaria sua mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde o JN é gravado. Casado com Ticiane Pinheiro, Tralli levará a família, e especula-se que Ticiane possa assumir um programa no GNT, do grupo Globo, após o fim de seu contrato com a Record.

Ainda conforme a publicação, não há um plano definitivo para Bonner após sua saída do Jornal Nacional. Diferentes ideias foram consideradas, mas nenhuma parece adequada para sua trajetória, embora a Globo faça questão de mantê-lo na emissora - tanto pelo medo de perdê-lo para uma concorrente, quanto pela credibilidade que ele construiu.