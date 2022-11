Conheça Joaquim Valente, professor de jiu-jítsu apontado como affair de Gisele Bündchen

O profissional de 34 anos nasceu em uma família de lutadores - que se inspirou nos conhecimentos de Hélio Grace - percursor da arte marcial no Brasil. De acordo com o UOL, a família Valente em 1995 abriu a própria academia com Pedro, irmão mais velho de Joaquim, ministrado as aulas em Miami.

Ao que tudo indica Gisele Bündchen fez a fila andar após o término do casamento com Tom Brady. A modelo estaria namorando o seu lutador de jiu-jítsu em Miami, Joaquim Valente, segundo publicado por sites internacionais de notícias.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.