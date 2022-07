Conheça Jamie Campbell Bower, ator do Vecna, de 'Stranger Things'

Se você assistiu à quarta temporada de Stranger Things, que teve sua conclusão lançada nesta sexta, 1º, na Netflix, com certeza teve arrepios com o vilão Vecna. Por trás da aparência assustadora, no entanto, existe uma pessoa: o ator Jamie Campbell Bower.

A construção do personagem não foi fruto de efeitos especiais. Bower revelou que passava cerca de sete horas e meia com a equipe de maquiagem e próteses para chegar ao aspecto do vilão, e depois mais 60 minutos para retirar todo o 'figurino'.

Ao site The Wrap, o ator comentou que o pouco uso de efeitos especiais trouxe mais realismo à série: "Estamos interagindo em vez de ficar na frente de uma bola de tênis em um bastão ou de um recorte de papelão de alguma coisa. Cria uma verdade e uma realidade para a performance e o medo. O terror é amplificado, porque é uma pessoa real".

Mas as suas cenas na série não foram só enquanto estava caracterizado como Vecna. Ele também interpreta Peter, o enfermeiro que se torna amigo da jovem Eleven (Millie Bobby Brown) no laboratório de Dr. Brenner (Matthew Modine).

Com as revelações do sétimo episódio, evidentemente, descobrimos que eles são a mesma pessoa. "Por fora, ele parece estar sendo legal, mas há algo de errado com essa pessoa. [E é] porque há. Está lá. Esse era o objetivo predominante. Eu meio que tive que mascarar isso", disse ao veículo.