Compositor Fernando Morgaça é encontrado morto

Magarça tinha 53 anos e era conhecido no mundo do samba por ter escrito músicas para cantores famosos, como Zeca Pagodinho, Alcione, Xande de Pilares, Dudu Nobre, entre outros nomes, e também atuava como presidente da Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música (SBACEM).

