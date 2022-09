Com vídeo de beijo, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima declaram apoio a Lula

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima declararam apoio ao candidato à presidência Lula nesta sexta-feira, 23, via redes sociais.

Os dois publicaram um vídeo em meio à natureza, encostados em uma árvore e sorridentes trocando um beijo. Ao fim do beijo, eles fazem com as mãos um formato de coração e um “L”, em referência a Lula. A música escolhida para embalar o vídeo foi "All you need is love", dos Beatles.

Muito mais do que nas eleições de 2018, famosos vêm declarando apoio aos que pretendem votar nesta eleição em que Lula e Bolsonaro são os principais candidatos.