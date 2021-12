Com rumores de BBB22, Douglas Souza é acusado de abandonar clube italiano: 'inexplicável'

Com seu jeito espontâneo nas redes sociais, ele se tornou um dos nomes mais cotados para o Big Brother Brasil 2022, tendo inclusive afirmado que participaria do programa. Boninho, diretor de Entretenimento da Globo, também demonstrou interesse.

O brasileiro estava na Itália há apenas 3 meses e essa era a primeira vez que ele atuava numa equipe do exterior. Douglas já havia falado sobre a dificuldade de se adaptar no voleibol europei, e fez apenas 10 jogos pelo Vibo Valentia. Além dele, havia mais dois brasileiros por lá; Maurício Borges e Flávio.

"O clube, profundamente decepcionado com o comportamento inexplicável do atleta, tomará toda ação para garantir os interesses da equipe", afirmou o clube em um comunicado.

