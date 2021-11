Naiara Azevedo é confirmada no BBB22, diz Leo Dias

Vale lembrar que o colunista já havia adiantado nomes de famosos que estarão no reality, mas Boninho - diretor do BBB - negou as informações.

Dona do hit “50 reais”, Naiara terminou o casamento com Rafael Cabral recentemente.

Naiara Azevedo está confirmada no Big Brother Brasil 22. Segundo o colunista Leo Dias, pessoas próximas a cantora confirmam que ela estará no BBB22.

