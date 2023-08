Com insuficiência cardíaca, Faustão faz post para 'provar' que está vivo

Fizeram o Faustão levantar da cama di hospital pra dizer que tá vivo depois do post do Caio Castro pic.twitter.com/yDz8vEdvBp — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 19, 2023

Fausto Silva, o Faustão, precisou fazer um vídeo nesta sexta-feira (18), para 'provar' que está vivo. As imagens foram publicadas no perfil do Instagram de seu filho, João Silva.

A desconfiança do público sobre a saúde do apresentador ocorreu após o ator Caio Castro postar uma foto, em preto e branco, abraçado com Faustão, e com uma legenda que deixou internautas assustados.

Para afastar os rumores, Faustão esclareceu: "Por sorte eu ainda não morri, tô preparado pras coisas da vida. […] Quem decide é o chefe lá em cima”, disse Faustão.

O apresentador também afirmou que está em tratamento, e que está sendo estudada qual cirurgia será realizada, mas que confia em seus médicos. Além disso, Faustão pediu orações.