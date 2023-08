Caio Castro causa alvoroço ao postar foto com Faustão: 'até breve né'

"Que texto bizarro! Até parece uma despedida dizendo que o cara faleceu! Deus me livre!", comentou uma internauta. Já o humorista Victor Sarro brincou com a situação: " Descanse em paz….. em Mônaco, onde ele vai morar".

"Obrigado por tudo meu amigo, obrigado por sempre nos alegrar, e trazer o seu melhor pra dentro das nossas casas…. Obrigado por ter exaltado meu nome durante as passagens pelo seu programa… Tenho máximo respeito e prazer em ter vc como parte do que sou hoje !!! E isso eh um até breve né ?".

O ator Caio Castro causou alvoroço nas redes sociais nesta sexta-feira (1), ao postar uma foto em preto e branco, abraçado com Faustão Silva, acompanhada de uma legenda sobre a importância que o apresentador teve em sua carreira, no entanto, alguns internautas interpretaram como tom de despedida.

