Com amazonense na final, Gustavo Bardim é o campeão do The Voice Kids

Gustavo disputou o prêmio com a amazonense Izabelle Ribeiro (Time Gaby) e a paraibana Helloysa do Pandeiro (Time Brown).

O público escolheu e Gustavo Bardim, do time de Michel Teló, é o campeão do The Voice Kids 2021, com mais de 65% dos votos.

