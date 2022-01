Carla Diaz deixa detalhe indiscreto aparecer em quarto de hotel com namorado

Carla Diaz acabou deixando escapar um detalhe da vida íntima com o novo namorado, o vereador Felipe Becari. O casal assumiu o namoro na virada do ano. A atriz e ex-BBB publicou imagens do quarto de hotel onde os dois estão passando as férias de fim de ano e rapidamente um objeto roxo chamou atenção dos seguidores. Se trata de um lubrificante íntimo. O lubrificante é utilizado para dar mais conforto à relação sexual, sem causar machucados. O produto em questão escolhido pelo casal também serve como gel de massagem. O print rapidamente passou a ser compartilhado por internautas. No Twitter, a escolhida da atriz pelo novo namorado foi elogiada. “Sorte a dela kkkk”, “Inshalá kkkk”, “certíssima”, “Certa ela, tem que aproveitar”, “A carla diaz fazendo tour pelo quarto no instagram e os lubrificantes tudo do criado mudo kakakakakaak”, "Não julgo, sinto é inveja, inveja santa por favor. Kkkk" foram alguns comentários. Outros trataram a situação com normalidade: “Uau descobrindo agora que casal transa”, ironizou um.;

