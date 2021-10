Camila Pitanga assume namoro com professor de 46 anos e fãs elogiam o escolhido: 'uau'

Após cerca de 10 meses do fim do seu relacionamento com Beatriz Coelho, Camila Pitanga está comprometida de novo. A atriz de 44 anos assumiu o romance com o professor de filosofia Patrick Pessoa, de 46. Ela publicou uma foto do novo amado e escreveu: "Amarelo é a cor mais quente! Amo amarelo”.

Nos comentários, seguidoras deixaram muitos elogios à beleza do novo escolhido: “Que amarelo é esse hein?!?! Eita Glória!!”, “Muito lindo”, “Muito bom gosto”, “Gente que lindo!! Também amo amarelo.”, “uau”, “E esse AMARELO então”, “Um amarelo de respeito!”, “quente”, foram alguns deles.

Ao ser questionada, a assessoria da atriz confirmou que se trata de namoro, mas não entrou em detalhes.

Autor de 4 livros sobre filosofia da arte, Patrick é doutor em Filosofia pela UFRJ, com especialização em filosofia da arte na Universidade de Potsdam. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação e do Departamento de Filosofia da UFF, e ainda crítico teatral.