Bruna Marquezine dá unfollow em Yasmin Brunet e rebate sobre motivo de ciúmes

As duas se conhecem há anos, mas segundo o perfil de fofocas 'Condomínio da Fifi', fontes apontaram que Bruna teria dado o unfollow na modelo por conta de ciúmes de João Guilherme, que já teve um affair com Yasmin. Ainda segundo as fontes, o clima de tensão resultou até em uma discussão entre Bruna e João durante o evento, mesmo após as trocas públicas de carinho.

Bruna Marquezine deixou de seguir Yasmin Brunet nas redes sociais após o Rock in Rio, e a modelo também não é seguida mais por João Guilherme, que atualmente namora com Bruna.

