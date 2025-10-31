Bloqueio de R$ 100 milhões e direitos autorais; detalhes da briga de Virgínia e Zé Felipe são divulgados





Nesta sexta-feira (31), Leo Dias revelou detalhes da briga judicial entre Zé Felipe e Virginia Fonseca. Segundo o portal, o cantor entrou com um processo na 6ª Vara de Família de Goiânia em 24 de julho, pedindo a divisão de bens e o bloqueio de R$ 100 milhões do patrimônio da ex-esposa, alegando não ter participado da administração financeira durante o casamento. O pedido de bloqueio e de análise de extratos bancários foi indeferido pela Justiça.

O divórcio, oficializado em maio de 2025, definiu guarda dos filhos e pensão alimentícia, mas deixou a partilha de bens para uma ação separada. Zé Felipe cobra participação nos lucros da WePink, empresa de cosméticos criada por Virginia, que faturou mais de R$ 1,2 bilhão em quatro anos — e da qual ela detém 33%. O cantor alega direito à divisão por conta do regime de comunhão parcial de bens.

Entre os bens do ex-casal estão duas mansões em Goiânia (avaliadas em até R$ 29 milhões), uma casa em Mangaratiba, dois apartamentos em São Paulo e um jato particular avaliado em até R$ 60 milhões. Virginia teria sugerido que a casa de Mangaratiba ficasse com Zé, mas o cantor recusou, afirmando que o imóvel foi uma escolha dela. Ele, por sua vez, concordou que a mansão em Goiânia permaneça com a ex, por ser o lar dos filhos.

Virginia, em resposta, pretende reivindicar direitos autorais das músicas lançadas por Zé Felipe durante o casamento, nas quais teve participação ativa na divulgação e promoção, reconhecidamente por viralizar as canções com suas dancinhas, chegando a participar de shows do cantor com os passos. O cantor emplacou diversos hits no período, incluindo Toma Toma Vapo Vapo, Roça em Mim, Patrai e Nossas Fotos. Apesar das disputas, fontes afirmam que o ex-casal está próximo de um acordo sobre a divisão dos bens.