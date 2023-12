Blogueirinha pede desculpas e apaga foto com diretor acusado de racismo

Bruno Matos, conhecido na internet por interpretar a personagem Blogueirinha, veio por meio de seu perfil no X [antigo Twitter] na madrugada desta quinta-feira (28) para se retratar. Isso porque o humorista foi detonado após participar de uma festa de Natal organizada em Orlando (EUA) por Rodrigo Branco. O empresário já foi acusado de proferir ofensas racistas contra Maju Coutinho e Thelma Guedes. O ator excluiu a foto com o empresário logo em seguida .

Diante da polêmica, Bruno decidiu explicar os motivos que o levaram a aceitar o convite aos seus seguidores: "Oi gente, vim aqui esclarecer as últimas situações que aconteceram. Queria começar me desculpando e dizer que entendo a gravidade da situação. Eu vim com 5 amigs passar o Natal aqui em Orlando, e fui convidado para uma festa que tinham 200 pessoas, e nao conhecia quase ninguém", iniciou.

"Eu já apaguei a foto, e gostaria de reforçar que não compactuo com as opiniões das pessoas que estavam lá", encerrou o ator, que estava no evento com Dani Calabresa. Em momento algum ele citou o nome de Rodrigo Branco.

Relembre o caso

Em 2020, durante uma live nas redes sociais com a DJ Ju de Paulla, Rodrigo Branco gerou polêmica ao afirmar que Thelma Assis, que na época era participante do BBB 20, só tinha torcida porque ela era "negra e coitada". E em seguida, disse que a Globo só dava espaço para Maju Coutinho por conta da cor da pele e que a jornalista não era uma boa profissional.